மாநில செய்திகள்

மக்களை காப்பது அரசின் பொறுப்பு என நீதிமன்றம் இடித்துச்சொல்லும் நிலைமை பெருமைக்குரியது அல்ல - கமல்ஹாசன் டுவிட் + "||" + It is not a matter of pride for the Government when court says protecting people is your responsibility tweets Kamal Haasan

மக்களை காப்பது அரசின் பொறுப்பு என நீதிமன்றம் இடித்துச்சொல்லும் நிலைமை பெருமைக்குரியது அல்ல - கமல்ஹாசன் டுவிட்