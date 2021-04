தேசிய செய்திகள்

18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மே 1 முதல் கொரோனா தடுப்பூசி: விருப்பமுடையவர்கள் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + The first booking for the corona vaccine is over the age of 18 on the 28th

