மாநிலங்களுக்கு தங்கு தடையின்றி ஆக்சிஜன் கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் - அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் மோடி உத்தரவு + "||" + Officials briefed him on efforts undertaken in last few weeks to improve oxygen supply: Prime Minister's Office (PMO)

