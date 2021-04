தேசிய செய்திகள்

சேஷாசல மலைதொடரில் உள்ள அஞ்சனாத்திரியே அனுமன் பிறந்த இடம் ஆதாரங்களை வெளியிட்ட திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் + "||" + Place of birth of Hanuman Thirumalai who published the sources Tirupati Temple

சேஷாசல மலைதொடரில் உள்ள அஞ்சனாத்திரியே அனுமன் பிறந்த இடம் ஆதாரங்களை வெளியிட்ட திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம்