மாநில செய்திகள்

கொரோனா அச்சுறுத்தல்: புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகம் நாளை முதல் வரும் 27ஆம் தேதி வரை மூடப்படுவதாக அறிவிப்பு + "||" + Corona threat: Puducherry Central University will be closed from tomorrow till the 27th

கொரோனா அச்சுறுத்தல்: புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகம் நாளை முதல் வரும் 27ஆம் தேதி வரை மூடப்படுவதாக அறிவிப்பு