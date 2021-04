தேசிய செய்திகள்

ஆக்சிஜன் 2 மணி நேரத்துக்கு மட்டுமே இருப்பதால் 60 நோயாளிகள் உயிருக்கு ஆபத்து: டெல்லி கங்காராம் மருத்துவமனை + "||" + 25 sickest patients have died in last 24 hrs at the hospital- Medical, Sir Ganga Ram Hospital, Delhi

