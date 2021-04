மாநில செய்திகள்

4 நாட்கள் அனைவரும் முறையாக மாஸ்க் அணிந்தாலே கொரோனா குறைந்து விடும்: மாநகராட்சி ஆணையர் + "||" + if everyone wears the mask properly for 4 days corona cases will down : Prakash

4 நாட்கள் அனைவரும் முறையாக மாஸ்க் அணிந்தாலே கொரோனா குறைந்து விடும்: மாநகராட்சி ஆணையர்