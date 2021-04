தேசிய செய்திகள்

பிரதமருடனான முதல்வரின் ஆலோசனை நேரலையில் வெளியானது குறித்து டெல்லி முதல்வர் அலுவலகம் விளக்கம் + "||" + Today, the CM address was shared live because there has never been any instruction, written or verbal, from central govt that the said interaction could not be shared live: Delhi CMO

