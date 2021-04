மாநில செய்திகள்

"மே 2ம் தேதி காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும்" - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு + "||" + "Voting starts at 8 am on May 2" - Chief Electoral Officer Satyaprada Saku

