தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 80 கோடி பேருக்கு 5கிலோ இலவச உணவு தானியங்கள் - மத்திய அரசு + "||" + Govt’s big move! 5 kg free ration for 80 crore poor people in May and June amid COVID-19 second wave

நாடு முழுவதும் 80 கோடி பேருக்கு 5கிலோ இலவச உணவு தானியங்கள் - மத்திய அரசு