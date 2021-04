மாநில செய்திகள்

தமிழக மருத்துவமனைகளில் காலியாக இருக்கும் படுக்கைகள், ஆக்சிஜன் இருப்பு விவரங்களை வெளியிட்ட தமிழக அரசு + "||" + Vacant beds in Tamil Nadu hospitals, oxygen reserve details Published by Government of Tamil Nadu

