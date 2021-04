தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவச கொரோனா தடுப்பூசி - முதல்வர் தீரத் சிங் ராவத் தகவல் + "||" + People aged above 18 years will be administered #COVID19 vaccine free of cost, at both government & private hospitals: Uttarakhand Chief Minister Tirath Singh Rawat

