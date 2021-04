மாநில செய்திகள்

"முழு ஊரடங்கு நாளான ஞாயிறு அன்று சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் இயங்கும்" - மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு + "||" + "Metro train will run in Chennai on full curfew Sunday" - Metro Rail administration announcement

"முழு ஊரடங்கு நாளான ஞாயிறு அன்று சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் இயங்கும்" - மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு