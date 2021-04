சினிமா செய்திகள்

அஜித்தின் 'வலிமை' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு ஒத்திவைப்பு - படக்குழு அறிவிப்பு + "||" + Postponement of First Look release of Ajith 'Valimai' - Film crew announcement

அஜித்தின் 'வலிமை' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு ஒத்திவைப்பு - படக்குழு அறிவிப்பு