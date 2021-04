தேசிய செய்திகள்

அடுத்த 2 நாட்கள் ஊரடங்கு போல் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும்: கேரள முதல் மந்திரி + "||" + The next 2 days will be curfew like restrictions: Kerala CM

அடுத்த 2 நாட்கள் ஊரடங்கு போல் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும்: கேரள முதல் மந்திரி