தேசிய செய்திகள்

ரெம்டெசிவிர் மருந்து மாதத்திற்கு 90 லட்சம் டோஸ் உற்பத்தி செய்ய அரசு ஒப்புதல் + "||" + The government has approved the production of 90 lakh doses of Remtacivir per month

ரெம்டெசிவிர் மருந்து மாதத்திற்கு 90 லட்சம் டோஸ் உற்பத்தி செய்ய அரசு ஒப்புதல்