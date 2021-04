தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகா, ஒடிசா,கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வார இறுதி ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது + "||" + Kerala: Police check vehicular movement as restrictions similar to lockdown have been imposed in the State on the weekend; only essential services allowed

கர்நாடகா, ஒடிசா,கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வார இறுதி ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது