தேசிய செய்திகள்

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் நேற்று மட்டும் 20 நோயாளிகள் உயிரிழப்பு- டெல்லி மருத்துவமனை அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Delhi | Oxygen supply to last only half an hour now, more than 200 lives are at stake. We lost 20 people due to an oxygen shortage last night: DK Baluja, Jaipur Golden Hospital

ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் நேற்று மட்டும் 20 நோயாளிகள் உயிரிழப்பு- டெல்லி மருத்துவமனை அதிர்ச்சி தகவல்