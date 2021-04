தேசிய செய்திகள்

உச்ச நீதிமன்றத்தின் 48-வது தலைமை நீதிபதியாக என்.வி ரமணா பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்

Delhi: Justice NV Ramana takes oath as the new Chief Justice of India

