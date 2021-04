மாநில செய்திகள்

கொரோனாவை விட நீங்கள் புத்திசாலி என நினைக்க வேண்டாம் ;தடுப்பூசி போடுங்கள்;முக கவசம் அணியுங்கள் -மருத்துவ நிபுணர் + "||" + Do not think you are smarter than Corona; Get vaccinated; Wear a face shield Medical Specialist

கொரோனாவை விட நீங்கள் புத்திசாலி என நினைக்க வேண்டாம் ;தடுப்பூசி போடுங்கள்;முக கவசம் அணியுங்கள் -மருத்துவ நிபுணர்