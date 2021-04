மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா கட்டுக்குள் வந்துவிடும்; அச்சம் வேண்டாம் - சுகாதாரத்துறைச் செயலாளர் + "||" + In Tamil Nadu the corona will come under control; Do not be afraid Secretary of Health

