மாநில செய்திகள்

தமிழகம் : திரையரங்குகள், உடற்பயிற்சிக் கூடங்கள் இயங்க அனுமதியில்லை ; 26ஆம் தேதி முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் + "||" + Tamil Nadu: Theaters, Gymnasiums are not allowed to operate New restrictions from the 26th

தமிழகம் : திரையரங்குகள், உடற்பயிற்சிக் கூடங்கள் இயங்க அனுமதியில்லை ; 26ஆம் தேதி முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள்