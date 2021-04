தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு: இமாச்சல பிரதேசத்தில் 4 மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு அமல்படுத்த முடிவு + "||" + Himachal Pradesh govt has decided to impose corona curfew in 4 districts of the State, CM Jai Ram Thakur

