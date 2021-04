தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இலவச கொரோனா தடுப்பூசி - முதல்வர் அசோக் கெலாட் அறிவிப்பு + "||" + Rajasthan government has decided to vaccinate everyone above 18 years of age, free of cost: CM Ashok Gehlot

