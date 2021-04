உலக செய்திகள்

ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்து 82 பேர் உயிரிழப்பு! + "||" + 82 killed in Iraq as fire erupts at COVID-19 hospital

ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்து 82 பேர் உயிரிழப்பு!