கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஆர்.சி.பி வீரர்கள் ஆடம் ஸம்பா, கேன் ரிச்சர்டுசன் திடீர் விலகல் + "||" + RCB's Adam Zampa and Kane Richardson fly back to Australia for personal reasons, to miss IPL 2021

ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஆர்.சி.பி வீரர்கள் ஆடம் ஸம்பா, கேன் ரிச்சர்டுசன் திடீர் விலகல்