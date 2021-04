தேசிய செய்திகள்

தேசிய கல்விக் கொள்கையை தமிழ் மொழியில் வெளியிட்டது மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகம் + "||" + The National Education Policy has been published in Tamil by the Central Ministry of Education

