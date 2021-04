மாநில செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முதல் நாள் ஊரடங்கு அறிவிக்கலாம் - தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட் பரிந்துரை + "||" + Curfew can be declared on the first day of counting of votes - HighCourt recommendation to the Government of Tamil Nadu

