மாநில செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் 1000 டன் மருத்துவ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி செய்ய தயாராக உள்ளோம் - வேதாந்தா நிறுவனம் தகவல் + "||" + We are ready to produce 1000 tons of medical oxygen at the Sterlite plant - Vedanta Company Information

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் 1000 டன் மருத்துவ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி செய்ய தயாராக உள்ளோம் - வேதாந்தா நிறுவனம் தகவல்