தேசிய செய்திகள்

பெண்கள் மாதவிடாய் காலத்தில் கூட கொரோனா தடுப்பூசிகளை எடுத்து கொள்ளலாம்; அரசு அறிவிப்பு + "||" + Women can get corona vaccines even during menstruation; Government Notice

பெண்கள் மாதவிடாய் காலத்தில் கூட கொரோனா தடுப்பூசிகளை எடுத்து கொள்ளலாம்; அரசு அறிவிப்பு