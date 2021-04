உலக செய்திகள்

இந்தியா சில முடிவுகளை மறு பரிசீலனை செய்தால் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார்: பாகிஸ்தான் + "||" + Pakistan ready to hold talks if India revisits some decisions: Qureshi

இந்தியா சில முடிவுகளை மறு பரிசீலனை செய்தால் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார்: பாகிஸ்தான்