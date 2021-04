தேசிய செய்திகள்

ஹஜ் இல்லங்களை கொரோனா நோயாளிகளுக்கான தற்காலிக சிகிச்சை மையங்களாக மாற்றம் + "||" + Haj Houses in different states to be utilised as COVID-19 care centres: Naqvi

ஹஜ் இல்லங்களை கொரோனா நோயாளிகளுக்கான தற்காலிக சிகிச்சை மையங்களாக மாற்றம்