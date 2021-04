மாநில செய்திகள்

அடுத்த சில நாட்களில் மக்கள் தேவையின்றி வெளியே வருவதை தவிர்க்கவும் - தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் + "||" + In the next few days Avoid people coming out unnecessarily Secretary, Tamil Nadu Health Department

