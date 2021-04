தேசிய செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலை ஆக்சிஜன்மத்திய தொகுப்புக்கு வழங்க வேண்டும் தமிழகத்துக்கு முன்னுரிமை கிடையாது - சுப்ரீம் கோர்ட் பரபரப்பு தீர்ப்பு + "||" + Sterlite plant oxygen To be provided to the central package Tamil Nadu has no priority Supreme Court sensational verdict

ஸ்டெர்லைட் ஆலை ஆக்சிஜன்மத்திய தொகுப்புக்கு வழங்க வேண்டும் தமிழகத்துக்கு முன்னுரிமை கிடையாது - சுப்ரீம் கோர்ட் பரபரப்பு தீர்ப்பு