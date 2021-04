தேசிய செய்திகள்

திமுக அரசு அமைந்ததும், தற்காலிக அனுமதிக் காலம் முடிந்ததும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை முழுமையாகச் சீல் வைக்கப்படும் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + If the DMK government is formed, the Sterlite plant will be completely sealed after the expiry of the temporary permit period - MK Stalin

திமுக அரசு அமைந்ததும், தற்காலிக அனுமதிக் காலம் முடிந்ததும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை முழுமையாகச் சீல் வைக்கப்படும் - மு.க.ஸ்டாலின்