மாநில செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சைக்கு அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் மருத்துவமனைகள் மீது தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - கனிமொழி எம்.பி. + "||" + TN Government Shoul Take Strict Action aginst Private Hospitals those who OverCharge For Covid Tratement tweets Kanimozhi

