உலக செய்திகள்

“நாம் ஒன்றிணைந்து வெற்றி பெறுவோம்” - இந்தியாவின் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து இந்தியில் டுவிட் செய்த பிரான்ஸ் அதிபர் + "||" + "We Will Win Together": Macron's Message To India In Hindi On Covid Aid

“நாம் ஒன்றிணைந்து வெற்றி பெறுவோம்” - இந்தியாவின் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து இந்தியில் டுவிட் செய்த பிரான்ஸ் அதிபர்