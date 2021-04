தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 25 ஆயிரத்தை நெருங்கியது + "||" + 24,149 new cases, 381 deaths and 17,862 recoveries reported in #Delhi today; case tally rises to 10,72,065

டெல்லியில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 25 ஆயிரத்தை நெருங்கியது