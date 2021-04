கிரிக்கெட்

தவறுதலாக பந்தில் எச்சிலை தடவிய அமித் மிஷ்ரா; நடுவர் எச்சரிக்கை + "||" + Amit Mishra who accidentally spat on the ball; Referee Warning

தவறுதலாக பந்தில் எச்சிலை தடவிய அமித் மிஷ்ரா; நடுவர் எச்சரிக்கை