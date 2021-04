உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் கொரோனா பாதிப்பு; வருகிற ஜூன் 15ந்தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறாது என அறிவிப்பு வெளியீடு + "||" + Corona impact in Pakistan; Announcement that the elections will not be held till June 15

