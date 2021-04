மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசின் அலட்சியப் போக்கினால் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையங்கள் செயலற்று முடங்கி கிடக்கின்றன- கே.எஸ்.அழகிரி குற்றச்சாட்டு + "||" + Oxygen production plants are paralyzed by the negligence of the central government KS Alagiri charge

மத்திய அரசின் அலட்சியப் போக்கினால் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையங்கள் செயலற்று முடங்கி கிடக்கின்றன- கே.எஸ்.அழகிரி குற்றச்சாட்டு