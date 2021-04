தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 1,100 பேருடன் உதவி மையம் அமைக்க முடிவு - சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர் + "||" + It is decided to utilize the service of 1,100 Call centre staff to give guidance to the Covid patients who are at home isolation: Dr K Sudhakar, Karnataka Health Minister

கர்நாடகத்தில் 1,100 பேருடன் உதவி மையம் அமைக்க முடிவு - சுகாதாரத்துறை மந்திரி சுதாகர்