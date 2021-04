மாநில செய்திகள்

மாநிலங்களுக்கு இடையே ரெயில் போக்குவரத்து: பயணிகளிடம் இ-பாஸ் சோதனை செய்யாதது ஏன்? - ரெயில்வே அதிகாரிகள் விளக்கம் + "||" + Rail transport between states: Why not e-pass check on passengers? - Railway officials' explanation

மாநிலங்களுக்கு இடையே ரெயில் போக்குவரத்து: பயணிகளிடம் இ-பாஸ் சோதனை செய்யாதது ஏன்? - ரெயில்வே அதிகாரிகள் விளக்கம்