தேசிய செய்திகள்

18 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்கான ஆன்லைன் பதிவு இன்று தொடங்குகிறது;பதிவு செய்யும் முறை + "||" + For corona vaccination over 18 years of age Online registration starts today; Registration method

18 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்கான ஆன்லைன் பதிவு இன்று தொடங்குகிறது;பதிவு செய்யும் முறை