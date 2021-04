தேசிய செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் ஜூலை 31ம் தேதி வரை ஆக்சிஜன் உற்பத்தி செய்ய சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி + "||" + Supreme Court allowed the Sterlite plant to produce oxygen until July 31

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் ஜூலை 31ம் தேதி வரை ஆக்சிஜன் உற்பத்தி செய்ய சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி