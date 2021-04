மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆக்சிஜனுடன் கூடிய 3 ஆயிரம் படுக்கைகள் பயன்பாட்டுக்கு வந்தன