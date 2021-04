தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் நடைமுறையில் இருக்கும் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் மேலும் 15 நாட்கள் நீட்டிப்பு + "||" + Corona restrictions in force in Maharastra further extended by 15 days

