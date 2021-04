தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்புகளை முறியடித்த 105 வயது முதியவர் மற்றும் அவரது 95 வயது மனைவி + "||" + 105-year-old man and his 95-year-old wife who overcame corona injuries

