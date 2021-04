தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தான் முதல் மந்திரி அசோக் கெலாட்டுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + Rajasthan CM Ashok Kehlot has been confirmed to be affected by the corona

ராஜஸ்தான் முதல் மந்திரி அசோக் கெலாட்டுக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி