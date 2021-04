மாநில செய்திகள்

வெற்றி பெற்றதாக வைக்கப்பட்ட பேனர் ; இந்த வேலையை யார் செய்தது என்று தெரியவில்லை அதிமுக வேட்பாளர் புலம்பல் + "||" + Banner placed as winner AIADMK candidate laments not knowing who did this job

வெற்றி பெற்றதாக வைக்கப்பட்ட பேனர் ; இந்த வேலையை யார் செய்தது என்று தெரியவில்லை அதிமுக வேட்பாளர் புலம்பல்